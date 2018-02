Balotelli krijgt geel na klagen over racistische opmerkingen

Nice ging gisteren op bezoek bij Dijon. In minuut 74 kreeg Balotelli een geel karton van scheidsrechter Nicolas Rainville. Opvallend is dat Nice tijdens de wedstrijd tweette dat hun Italiaanse aanvaller geel kreeg nadat hij geklaagd had over racistische opmerkingen van de thuisfans.

Op de website van Nice reageerde voorzitter Jean-Pierre Rivère dat hij niet te spreken was over scheidsrechter Rainville, maar Balotelli kwam niet ter sprake.

In januari kreeg Balotelli ook al te maken met racistische geluiden tijdens de wedstrijd tegen Bastia. De Ligue 1 besloot toen onmiddellijk een onderzoek te starten.