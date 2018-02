De hoogste salarissen in de Ligue 1: Neymar op kop, Meunier op 30

Met zijn 3,067 miljoen euro per maand, is Neymar de speler die het dichtst in de buurt komt van de andere toppers in Europa, meer bepaald in Spanje. Cristiano Ronaldo zou - nog volgens L'Equipe - per maand zo'n 3,5 miljoen euro verdienen. Daarmee moet hij enkel zijn eeuwige rivaal Lionel Messi laten voorgaan, die 8,3 miljoen euro per maand binnenrijft.

In andere Europese competities zoals Duitsland, Engeland of Italië liggen de maandelijkse salarissen ongeveer op dezelfde lijn als die van Frankrijk. Kevin de Bruyne en Romelu Lukaku zijn de Belgen die het best verdienen in het buitenland. Zij krijgen allebei 1,15 miljoen euro per maand.