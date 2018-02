Keek Rijsel-muur naar Extra Time? "Het helpt helemaal niet"

De vrijschop van Kevin De Bruyne in de FA Cup - netjes onder de muur - was vorige week het onderwerp van een discussie in Extra Time. Hoe kan de muur zich wapenen tegen zo'n ingeving van de vrijschopnemer?

"Ik heb erover zitten denken, ik denk dat we een muur krijgen waar de even mensen springen en de oneven niet, of omgekeerd. Een springt, een niet, een springt, een niet. Dat is de toekomst", vertelde Filip Joos vorige week.

De suggestie werd vorige maandag grotendeels weggelachen, maar tijdens Rijsel-PSG van zaterdag voerden de spelers van Rijsel het voorstel meteen uit. Zonder succes: Neymar schilderde de vrijschop toch binnen.