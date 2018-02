Tackelende Franse ref wordt zélf 3 maanden geschorst

Nantes-speler Diego Carlos botste in de match tegen PSG per ongeluk tegen scheidsrechter Tony Chapron. Die bedankte hem met een trappende beweging in zijn val. Als klap op de vuurpijl deelde hij ook nog een 2e gele kaart uit aan Carlos.

Chapron was niet alleen het mikpunt van spot, hij mocht zich ook komen verantwoorden voor de Disciplinaire Commissie. De ref had al eerder verklaard dat hij bij zijn val een pijnscheut voelde en daarom in een reflex een trap uitdeelde.

Hij bood ook nog eens zijn verontschuldigingen aan. Maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. De 45-jarige ref mag 3 maanden niet fluiten, ofwel nagenoeg de rest van het seizoen. Hij kreeg ook 3 maanden met uitstel.