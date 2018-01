Meunier over uitgefloten Neymar: "Ondankbaar van de fans"

"Edinson is niet de eerste de beste", vertelde Thomas Meunier na de wedstrijd tegen RMC Sport. "Hij speelt hier al enkele jaren en is altijd zeer correct geweest tegenover de clubs en de supporters. Maar bij deze penalty was Neymar vooraf aangewezen en hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen."

"Als hij de bal aan Edinson had gegeven, dan zou dat mooi geweest zijn. Maar als het nu niet gebeurd is, dan zal het zondag wel zo zijn. Edinson zal het record verpulveren. Of Neymar op de hoogte was van het record? Geen idee."

Was Neymar gekwetst door het boegeroep? "Hij was misschien wat rancuneus. De meeste spelers reageren op die manier. Als je 4 keer scoort en 2 assists geeft, dan is zo'n reactie van de supporters wat ondankbaar."