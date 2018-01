Maakt Michel Preud'homme weldra zijn entree in Bordeaux?

Jocelyn Gourvenne betaalt de prijs voor de tegenvallende resultaten in Bordeaux. Girondins staat na 21 speeldagen in de Ligue 1 op de 13e stek met 23 punten.

Assistent Eric Bedouet neemt de taken van Gourvenne voorlopig over, maar Bordeaux laat weten dat het snel met een opvolger op de proppen komt.

Wordt het Michel Preud'homme? Na zijn passage bij Club Brugge is de oud-doelman stilaan toe aan een nieuw hoofdstuk in zijn succesvolle trainerscarrière. En Preud'homme leeft met zijn vriendin in Bordeaux.