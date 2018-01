Tackelende ref: "Voelde pijnscheut op plek van vroegere blessure"

Tony Chapron was gisteren hét gespreksonderwerp na Nantes-PSG. De scheidsrechter tackelde een speler van de thuisploeg en gaf hem op de koop toe ook zijn tweede gele kaart.

Chapron is nu door de Franse bond op non-actief gezet. "Chapron is tot nader order geschorst. Hij zal dus niet fluiten in Angers-Troyes van woensdag, waarvoor hij aangeduid was", klinkt het.

De geviseerde ref reageerde zelf ook bij het Franse persagentschap AFP. "Tijdens Nantes-PSG werd ik aangetikt door Diego Carlos. Ik voelde toen een pijnscheut op de plek waar ik onlangs nog geblesseerd was. In een zeer slechte reflex heb ik mijn been toen uitgestoken naar de speler", klinkt het.

"Deze onhandige actie was ongepast. Ik wil de speler dan ook mijn verontschuldigingen aanbieden."