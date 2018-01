Meïté (ex-Zulte Waregem) wordt door Monaco uitgeleend aan Bordeaux

Meïté was vorig seizoen nog één van de smaakmakers op de Belgische velden. Dat leverde hem deze zomer een transfer op naar huidig landskampioen AS Monaco.

Meïté kwam nog maar 3 keer in actie bij Monaco. Een keer in de Champions League en 2 keer in de Ligue 1. Nu mag Meïté op zoek gaan naar speelminuten bij Bordeaux. De club leent hem tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie.

Bordeaux staat momenteel 15e in de stand. Het heeft na 19 speeldagen amper 20 punten.