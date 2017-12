Het verhaal van Bielsa bij Rijsel is definitief voorbij

Bielsa werd eind november geschorst omdat hij zonder toestemming naar Zuid-Amerika was gereisd. Wat volgde was een procedureslag over de financiële afhandeling van de beëindiging van de samenwerking.

"Die procedure is nu ten einde", laat de nummer 18 uit de Ligue 1 weten op zijn site. "Het contract van Marcelo Bielsa wordt verbroken."

Rijsel zit dit seizoen echt wel in de hoek waar de klappen vallen. Sportief loopt het voor geen meter en enkele dagen geleden kreeg het ook te horen dat het deze winter geen inkomende transfers mag doen.