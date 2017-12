Neymar keert met spoed terug naar Brazilië om "persoonlijke redenen"

NV Consultoria kon niet verduidelijken of Neymar al in Brazilië is aangekomen en wat de precieze reden is voor zijn spoedreis.

De franse radiozender RMC Sport meldde eerder dat de Braziliaanse sterspeler zaterdagavond op het vliegtuig was gestapt nadat hij "slecht nieuws over zijn familie" had ontvangen. Paris Saint-Germain zou hem 3 dagen vakantie gegeven hebben.

Gisteren kwam Neymar niet in actie voor PSG, dat met 3-1 won van Lille. Woensdag is de aanvaller er mogelijk niet bij tegen Straatsburg in de Franse Ligabeker.