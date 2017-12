Youri Tielemans is momenteel 46,2 miljoen euro waard

Volgens het CIES heeft Youri Tielemans een marktwaarde van 46,2 miljoen euro. Daarmee staat hij op de 18e plaats in de ranglijst van duurste voetballers onder 21 jaar. Tielemans is de enige Belg in de top 50.

Helemaal bovenaan op de lijst prijkt PSG-aanvaller Kylian Mbappé met een geschatte waarde van 182,8 miljoen euro. Daarna volgt Tottenham-winger Dele Alli met 180,2 miljoen. De top 5 bestaat verder uit Manchester City-spits Leroy Sané, Barcelona-winger Ousmane Dembélé en Manchester United-aanvaller Marcus Rashford.

In de tabel wordt de waarde van de speler op 1 december weergegeven. Tegelijk wordt de vergelijking gemaakt met de waarde die een speler had op 1 september. Toen kostte Youri Tielemans, die momenteel geblesseerd is aan zijn knie, volgens de onderzoekers 34,2 miljoen. De waarde van de 20-jarige middenvelder van Monaco is in 3 maanden dus met 35% gestegen.