Komt Tielemans dit jaar niet meer in actie door knieblessure?

Youri Tielemans werd afgelopen zondag tijdens Monaco-PSG halfweg de tweede helft naar de kant gehaald. De middenvelder heeft in die wedstrijd een meniscusletsel aan zijn rechterknie opgelopen, zo laat Monaco weten. "Er volgt een van de komende dagen een kijkoperatie."

Tielemans zou volgens La Dernière Heure donderdag in Antwerpen geopereerd worden en zou dit jaar dus niet meer in actie komen. Hij zou wel met zijn Monaco-ploegmaats de winterstage kunnen afwerken en zou in januari volgend jaar weer speelklaar moeten zijn.