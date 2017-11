Wesley Sneijder staat maand aan de kant met dijbeenblessure

Wesley Sneijder behoorde afgelopen zondag nog tot de selectie in de 0-5 verloren wedstrijd tegen Olympique Lyon, maar kwam niet in actie. Vandaag meldt de coach dat Sneijder wederom geblesseerd is.

Sneijder, die dit seizoen transfervrij naar Nice verkaste, speelde nog maar in 5 van de 14 competitiewedstrijden. Vooraf had Nice wel iets anders verwacht van haar topaankoop. Tijdens de groepswedstrijd van de Europa League tegen Zulte Waregem afgelopen donderdag zat hij 90 minuten op de bank. Nice won met 3-1 en plaatste zich daardoor voor de knock-outfase. Essevee is uitgeschakeld in de Europa League.

In de Ligue 1 haalt Nice niet zijn niveau van vorig seizoen. Toen eindigde de club 3de. Nice staat pas 18e na 14 speeldagen.