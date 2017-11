Tielemans voor de komst van PSG: "Geen angst, het is maar een voetbalmatch"

Monaco torst dit weekend de spankracht van de Franse competitie op zijn schouders. Bij winst voor de Parijzenaars bedraagt de kloof na 14 speeldagen 9 punten. "Het maakt mij niet uit wie er tegenover me staat. Angst heb ik zeker niet. Het is en blijft maar een voetbalwedstrijd", zei Tielemans op een persconferentie.

Tielemans heeft na een aanpassingsperiode zijn draai gevonden in het prinsendom. Sinds half oktober stond de Rode Duivel elke wedstrijd in de basis. "Ik voel me beter worden in elk facet van het spel."

"De coach (Leonardo Jardim) helpt me om in elk facet van het spel beter te worden. Zowel op defensief vlak, agressief zijn en tactisch juist staan, als op offensief vlak, mijn eigen spel spelen, krijg ik onze manier van spelen beter onder de knie."

"Zondag wordt een erg belangrijke match op een erg hoog niveau. Het is aan ons om dat niveau te halen en zo onze tweede plaats te behouden."