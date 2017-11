Nog geen ontslag, wel onmiddellijke schorsing voor Lille-coach Bielsa

Het gaat niet goed met Lille in de Franse eerste klasse. De club verloor al zeven keer en is 19e met amper 12 punten. Marcelo Bielsa wist dus wel dat zijn job in gevaar was.

De club heeft de Argentijnse coach nu met onmiddellijke ingang geschorst. Dat hebben de eigenaars beslist na een vergadering. Ontslagen is Bielsa dus nog niet, maar de club wou verder niets kwijt over de opvallende maatregel.

In een korte tweet liet Lille alleen weten dat "de beslissing onderdeel is van een procedure die club opgestart heeft". Dit weekend speelt Lille een uitwedstrijd op het veld van Montpellier.