PSG laat vermoeide Meunier uitblazen na interlandbreak

Thomas Meunier stond bij de Rode Duivels twee keer in de basis. Hij keerde daardoor toch een beetje vermoeid terug naar zijn club in Parijs. Hij trainde vandaag niet mee met de groep en ontbrak ook in de wedstrijdselectie die PSG vrijgaf voor de match tegen Nantes.

PSG gaf officieel geen reden voor zijn afwezigheid, maar Meunier zou sukkelen met enkele kleine kwaaltjes. Ook zou hij van tijd tot tijd nog last hebben van zijn enkel, waaraan hij aan het einde van vorig seizoen geopereerd werd.