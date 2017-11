Mbappé: "Neymar heeft ook maar twee armen en twee benen"

Kylian Mbappé over zijn maatje Neymar: "Hij is zoals iedereen." Kylian Mbappé over zijn maatje Neymar: "Hij is zoals iedereen."

Kylian Mbappé neemt het op voor PSG-ploegmaat Neymar junior, die het even moeilijk heeft. "Hij is ook maar een mens", vertelt de ene wereldspeler over de andere.