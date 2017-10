Didier Deschamps blijft coach van Les Bleus tot EK 2020

Didier Deschamps volgde in de zomer van 2012 Laurent Blanc op als bondscoach van Frankrijk. Onder leiding van Deschamps haalden Les Bleus de kwartfinales op het WK 2014 en verloren ze de finale van het EK 2016. Frankrijk is ook al geplaatst voor het WK volgend jaar.

Over de contractverlenging van Deschamps, die nog een overeenkomst had tot medio 2018, bestond weinig discussie. "Het was een unanieme beslissing", zegt Noël Le Graet, de voorzitter van de Franse voetbalbond. "Didier is met voorsprong de beste. Dankzij hem telt Frankrijk weer mee op het internationale toneel."

Als Deschamps het uitzingt tot het EK van 2020 zal hij acht jaar lang bondscoach geweest zijn, maar dat is nog geen record. Michel Hidalgo (januari 1976 - juni 1984) stond zes maanden langer aan het roer van de Franse nationale ploeg. Deschamps is wel de meest succesvolle Franse bondscoach (62% gewonnen), maar zijn prijzenkast bij Frankrijk is als coach wel nog leeg.