Monaco bekert voort AS Monaco heeft Caen, waar Stef Peeters nog eens een kans kreeg, verslagen met 2-0. In een vrij evenwichtige wedstrijd opende Carrillo op het halfuur de score. In de 76e minuut mocht de Argentijn naar de kant voor Falcao en die zette 10 minuten later de kers op de taart met een schot vanaf 40 meter.

00:24