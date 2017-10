PSG met of zonder Meunier in de basis? Een groot verschil

Thomas Meunier is aan zijn tweede seizoen bij PSG bezig. Met Dani Alves heeft de Rode Duivel een zeer stevige concurrent op de rechterflank, maar Meunier krijgt geregeld zijn kans.

De offensieve rechtsback gaf afgelopen weekend nog eens zijn visitekaartje af met twee doelpunten tegen Dijon.

Dat PSG uiteindelijk nog won, was eigenlijk geen verrassing. Met Meunier in de basis verloor het nog niet in de Ligue 1. De aanwezigheid van Meunier in de startelf verhoogt alvast de kansen op succes, zo bewijzen onderstaande cijfers.