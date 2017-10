VIDEO: Meunier: "Mijn 6 miljoen heeft de 400 miljoen van Neymar en Mbappé geklopt"

De eerste helft had PSG het lastig bij de staartploeg. "Maar we hoeven niet pessimistisch te zijn", reageerde Meunier.

"In de tweede helft zag je dat we met een boost van energie er helemaal stonden. We creëerden heel wat kansen en konden dankzij onze wil twee keer scoren. Na de gelijkmaker gaf toch niemand op."

Meunier brak de ban voor PSG met de 0-1 in minuut 71en maakte in de extra tijd nog de 1-2 na de gelijkmaker van Dijon in de 87e minuut.

"Persoonlijk hou ik ervan om mee op te rukken. Met wat geluk, maar ook heel wat goed werk, kwam de bal voor mijn voeten terecht en kon ik hem binnenleggen."

"Het was een moeilijke match, de manier waarop was vandaag van secundair belang. We moesten knokken voor de 3 punten. Ik ben blij met mijn twee goals, maar vooral met de zege voor het team en de 6 punten voorsprong op Monaco."