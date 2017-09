Cavani: "Heb geen enkel probleem met Neymar"

Het opvallende voetbalfeit was nieuws tot in Uruguay, want Cavani werd opgebeld door het programma Gol de Medianoche op Radio Universal. Is er een probleem met Neymar? "Dit is gewoon zo opgeblazen. Ik begrijp niet waarom de mensen zulke verhaaltjes verzinnen. De waarheid is dat dit gewoon gebeurt in het voetbal."

"Ik heb er met mijn broer over gepraat. De mensen zeggen dat Cavani geen penalty's laat nemen of dat er een probleem is met Neymar. Maar de waarheid is dat er geen enkel probleem is."

"Neymar komt juist bij ons. Hij zal zich natuurlijk meer en meer willen tonen. Zoals ik sinds het begin al zei, willen wij allemaal graag dat hji zich zo vlot mogelijk aanpast. Iedereen kan vaststellen dat hij zich snel heeft ingewerkt."