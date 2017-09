Na de sekstape van Valbuena nu ook een chantagevideo met Kurzawa

Layvin Kurzawa is niet aan zijn proefstuk toe. Layvin Kurzawa is niet aan zijn proefstuk toe.

Frankrijk is opnieuw in de ban van een chantagezaak rond een voetballer. Layvin Kurzawa liet zich in een filmpje laatdunkend uit over de bondscoach. Daar moet hij nu - bijna ook letterlijk - de prijs voor betalen.