Pelé: "Neymar krijgt bij PSG dé kans om dé grote ster te zijn"

Niet iedereen begrijpt de keuze van Neymar. Romario, een andere Braziliaanse ex-vedette, twijfelt. "Ik weet dat hij de beste voetballer ter wereld wil worden, maar ik vraag mij af of dat bij zijn nieuwe club wel zal lukken. Volgens mij is het bij PSG moeilijker dan bij Barcelona", klinkt het in El Pais.