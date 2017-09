PSG-voorzitter over megatransfers: "Hebben niets te verbergen"

Kylian Mbappé, de tweede recordaanwinst van de zomer bij PSG, werd vandaag officieel voorgesteld in Parijs. Ook de voorzitter van de club nam even het woord op de persconferentie. Hij benadrukte dat het team niets te verbergen heeft.

Vorige week raakte immers bekend dat de transfers van de club onderzocht worden door de UEFA. "We hebben heel veel vertrouwen in onze positie en onze rekrutering. De UEFA mag doen wat ze wil, we hebben alles op een transparante manier gedaan. We hebben niets verborgen, het is niet nodig iets te verbergen."

"We respecteren alle UEFA- en FIFA-regels. Als andere clubs niet tevreden zijn, dan is dat niet ons probleem. Mijn aandacht gaat naar het bereiken van onze doelstellingen", besloot Al-Khelaïfi.