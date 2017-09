Mbappé: "Ik begrijp dat fans van AS Monaco boos zijn op mij"

Hij werkte samen met zijn ploegmaats, waaronder Thomas Meunier, zijn eerste training af en poseerde uitgebreid in zijn nieuwe shirt.

De fans van AS Monaco zullen die beelden niet graag zien. En daar heeft Kylian Mbappé begrip voor. Op Twitter nam hij afscheid van de supporters van zijn vorige club. "Ik wil jullie bedanken voor alle liefde die jullie mij gegeven hebben. Nooit heb ik zo veel steun en affectie gevoeld."

"Ik weet dat sommigen mijn keuze niet zullen begrijpen en heel boos zullen zijn op mij. Ik begrijp dat. Ik begrijp ook dat ik uitgefloten werd, maar je moet niet alles geloven wat er tijdens deze transferperiode geschreven is."

"Eén ding is zeker: jullie kunnen boos zijn op mij en mij haten en uitfluiten, maar jullie zullen nooit kunnen verhinderen dat ik jullie graag zie. Dat is de waarheid." Voorts bedankte Mbappé ook nog iedereen bij AS Monaco om van hem de speler te maken die hij nu is. Vrijdagavond kan Mbappé al voor het eerst in actie komen bij PSG.