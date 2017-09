UEFA neemt boekhouding van PSG onder de loep

Met de monstertransfers van Neymar en Kylian Mbappé eiste PSG niet alleen de aandacht van de voetballiefhebbers op. Ook bij de UEFA is er een belletje gaan rinkelen, vooral de constructie bij de transfer van Mbappé doet de wenkbrauwen fronsen.

PSG huurt de 18-jarige Mbappé van Monaco, maar heeft een aankoopverplichting volgend seizoen ter waarde van 180 miljoen euro. Dat voedde de speculatie dat PSG de financiële regels probeerde te omzeilen.

"Met het onderzoek willen we nagaan of PSG wel in orde is met de regels om break-even te draaien", zegt de UEFA. Volgens het Financial Fair Play-principe mag een club immers niet meer uitgeven dan ze verdient.