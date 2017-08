Meunier: "PSG moet minstens halve finales Champions League halen"

Thomas Meunier heeft een enkelblessure achter de rug. "Ik sta bijna weer waar ik moet staan. 100 procent ben ik niet, maar het gaat wel de goede kant uit. Over enkele weken moet ik weer top zijn", vertelt hij voor onze microfoon.

Ondertussen is Dani Alves PSG komen versterken. "Een formidabele speler", getuigt de Belgische rechtsback. "Het wordt een seizoen met stevige concurrentie, maar ik maak me daar geen zorgen over."

"Als we op alle vlakken voor de prijzen spelen, zullen we dit seizoen 70 wedstrijden spelen. Dan kom ik zeker aan de bak."

"Uiteraard wil ik graag de grote matchen spelen. Als ik goed presteer in de "kleinere" wedstrijden zal ik ook mijn kansen krijgen in de Champions League of in de eindfase van de Franse beker."