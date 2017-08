Neymar: "Mensen denken dat Barça verlaten als doodgaan is, maar voel me springlevend"

Met een assist en een goal drukte Neymar meteen zijn stempel bij PSG. "Ik ben heel tevreden. Ik moet mijn ploegmaats nog beter leren kennen, maar ik voel me al erg in mijn sas."

"PSG voelt al als mijn thuis. Niet al mijn ploegmaats zijn Brazilianen, maar iedereen stelt me gerust. Ik heb het gevoel al lang bij deze club te zijn. Ik heb 15 dagen stilgelegen, maar ik ik zal snel opnieuw 100 procent zijn op fysiek vlak."

"Ik wist dat het moeilijk zou zijn om Barcelona te verlaten, maar mensen denken dat Barça verlaten iets is zoals doodgaan. Maar ik voel me meer levend dan ooit. Het voetbal is hetzelfde."

Neymar werd ook gevraagd naar de uitspraken van Gerard Piqué. De Spanjaard beweerde afgelopen week dat hij al langer wist dat Neymar zou vertrekken, terwijl de Braziliaan bij zijn presentatie zei pas in augustus de knoop te hebben doorgehakt.

"Ik heb niet gelogen. Toen ik zei dat ik pas twee dagen voor mijn presentatie (aan de pers) mijn beslissing heb gemaakt, zei ik de waarheid. Er was al een kans dat ik zou vertrekken toen ik naar het trouwfeest van Messi ging, maar de definitieve beslissing viel pas later. Ik hoop dat ik dit niet elke keer opnieuw ga moeten uitleggen."