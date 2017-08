Spaanse bond treuzelt met documenten: ook zondag nog geen Neymar bij PSG?

PSG telde een duizelingwekkende 222 miljoen euro neer voor Neymar, maar de ploeg uit Parijs kon in de eerste match nog geen beroep doen op de Braziliaan omdat de transfer nog niet officieel rond was. Ook de tweede wedstrijd komt nu in gevaar.

De Spaanse voetbalbond blijft treuzelen en heeft nog steeds het internationale certificaat, een document van de FIFA dat noodzakelijk is bij een internationale transfer, niet ingevuld.

"Ze hebben tot donderdagavond om dat document aan de Franse bond te bezorgen. Die moeten het dan weer doorsturen naar ons", laat LFP weten. "Dan zou Neymar zondag kunnen spelen tegen Guingamp."

Maar omdat het allemaal zo lang duurt zal LFP dus een officiële procedure starten bij de Wereldvoetbalbond. Dat heeft het aan de BBC laten weten.

De Spaanse voetbalbond liet eerder al blijken dat ze niet opgezet is met de recordtransfer van Neymar. Volgens de Spanjaarden is die tegen de regels van de Financial Fair Play.