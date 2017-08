Wesley Sneijder is de nieuwe nummer 10 van Nice

"Nice heeft dit seizoen drie winnaars van de Champions League in zijn kern, na Dante en Mario Balotelli." Zo kondigde de Franse club de transfer van Wesley Sneijder aan.

Sneijder ontbond enkele weken geleden zijn contract bij Galatasaray en zocht naar nieuwe speelgelegenheden met het oog op de WK-kwalificaties met Nederland.

Met Nice is Sneijder aan zijn vijfde werkgever toe in zijn profcarrière, na Ajax, Real Madrid, Inter en Galatasaray. Hij neemt er "als welkomstcadeau" het rugnummer 10 over van Mickaël Le Bihan. Sneijder staat vandaag al op het trainingsveld en speelt vrijdag mogelijk al zijn eerste minuten in de thuiswedstrijd tegen Troyes.