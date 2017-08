Promovendus Amiens moet Neymar vanmiddag niet vrezen

Om de transfer van Neymar van PSG naar Barcelona administratief te kunnen afronden wacht de Franse bond nog op een internationaal transfercertificaat van hun Spaanse collega's.

Dat liep deze nacht niet voor middernacht binnen, en dus mag de Braziliaanse recordtransfer van PSG vandaag niet spelen tegen Amiens.

Neymar had op zijn persconferentie gisteren laten weten dat hij er nochtans klaar voor was. "Ik kan spelen als de coach dat wil. Ik heb nog niet met hem gesproken, ook niet over mijn positie. Ik heb een paar dagen niet getraind, maar ik ben fit. Ik wil mijn schoenen aantrekken en tegen een bal trappen."