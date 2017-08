Koning Neymar, draaischijf Tielemans en mirakelcoach Ranieri: Ligue 1 belooft spektakel

De Franse mercato zorgde al een hele maand voor spraakmakende deals. In tegenstelling tot in de Engelse Premier League zijn het vooral uitgaande transfers die de pers halen, maar met het binnenhalen van Neymar lijkt PSG nu toch een krachtig signaal te geven. De Ligue 1 wil zijn voet nu écht naast de andere grote competities zetten.

Dat was al merkbaar vorig jaar in de Champions League. PSG hield gelijke tred met Real Madrid in de groepsfase, versmachtte Barcelona in de heenmatch, maar werd slachtoffer van een ultieme Catalaanse comeback in Camp Nou. Een fris AS Monaco legde achtereenvolgens Manchester City en Borussia Dortmund over de knie, waarna het eervol onderuit ging tegen verliezend finalist Juventus. Door die prestaties maakt ook de Ligue 1 vorderingen.