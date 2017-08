Wat weet u over de duurste voetballer aller tijden?

Neymar da Silva Santos Júnior, kortweg Neymar, groeide op in Mogi das Cruzes, in Oost-Brazilië. Hij streek in 2003, op 12-jarige leeftijd, neer in Santos en debuteerde op 5 jaar later bij de hoofdmacht. In Brazilië speelde Neymar nooit voor een andere club.

Voor Santos maakte hij 136 doelpunten in 225 officiële wedstrijden. Hij won 3x het Braziliaans kampioenschap met Santos en mocht in 2011 de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League, in de lucht steken.