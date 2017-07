Tielemans krijgt uitstekend rapport: "Maar ik ben gefrustreerd"

Hoe reageerde Youri Tielemans zelf? "Er overheersen meerdere gevoelens: ontgoocheling, boosheid en frustratie. We hadden vandaag kunnen winnen", reageerde Tielemans kort na de wedstrijd.

"Na een uitstekende eerste helft stond het 1-0. We wilden die score vasthouden, maar PSG scoorde twee keer op korte tijd en dan werd het moeilijk."

"We willen de lijn van vorig jaar doortrekken. We willen hetzelfde spel brengen en ik hoop dat het beter en beter gaat. We moeten trots zijn op onze prestatie. We hebben tot het einde gevochten en dat moeten we onthouden."