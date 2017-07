VIDEO: Monaco moet Supercup aan PSG laten, ondanks assist Tielemans

Voor Monaco, dat met Silva, Dirar, Bakayoko, Germain en Mendy heel wat belangrijke pionnen van zijn kampioenenploeg zag vertrekken, was het nog wat wennen. Maar één speler in het rood-witte shirt voelde zich meteen als een vis in het water: Youri Tielemans.

De Rode Duivel ontpopte zich tot de draaischijf op het middenveld en veroverde meteen de Monegaskische harten met een prachtige assist op Djibril Sidibe. De Fransman werkte minstens even knap af met een opwippertje.