Monaco ontkent akkoord met Real: "Praten met Mbappé over contractverlenging"

Monaco organiseerde vandaag een persmoment om alle nieuwkomers, waaronder Youri Tielemans, beter te leren kennen. Maar de journalisten hadden uiteraard ook heel wat vragen over de toekomst van Kylian Mbappé.

"Ik kan jullie verzekeren dat we met geen enkele club al een akkoord hebben", zei vicevoorzitter Vasiljev. "We hebben heel wat aanbiedingen voor Mbappé. Hij is een van de grootste talenten van het mondiale voetbal."

Maar Monaco hoopt de jonge spits nog wat langer bij de club te houden. "We praten op dit moment over een contractverlenging. We hopen dat we tot een akkoord komen."