PSG-coach Emery laat Aurier, Krychowiak en Ben Arfa thuis van stage in VS

PSG zette de selectie van 25 - mét Meunier - vanochtend op zijn website. Aurier, die vorig jaar door Meunier vaak uit de ploeg werd gespeeld, lijkt op vertrekken te staan. Dat gaf ook PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi aan.

Aurier blijft net als de Poolse middenvelder Grzegoriz Krychowiak en de Franse winger Hatem Ben Arfa trainen in het trainingscentrum in de hoofdstad. De Pool en de Fransman kwamen vorige zomer in Parijs aan, maar speelden een teleurstellend seizoen.

PSG speelt in de VS tegen AS Roma (19/7 in Detroit), Tottenham (22/7 in Orlando) en Juventus (26/7 in Miami).