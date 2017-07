Dani Alves wordt concurrent voor Meunier bij PSG

Dani Alves verhuisde vorige zomer transfervrij naar Juventus. Hij veroverde er de Italiaanse dubbel, maar besloot er na een jaartje toch al te vertrekken.

De 34-jarige rechtsachter werd nadrukkelijk gelinkt aan Manchester City, waar hij herenigd zou worden met Pep Guardiola, zijn trainer bij Barcelona. Maar vandaag onthulde PSG dat het de verdediger voor twee seizoenen had vastgelegd.

"Ik ben heel trots dat Dani Alves nu een speler van PSG is", zei voorzitter Nasser Al-Khelaïfi. "Hij is al twaalf jaar een van de beste verdedigers ter wereld en hij wordt wereldwijd gezien als een ster van het voetbal. Met zijn kracht en zijn energie zal hij het team veel bijbrengen. Onze fans zullen houden van zijn winnaarsmentaliteit."

"Ik ben heel blij dat ik hier getekend heb", zei de Braziliaan zelf. "Ik heb de voorbije jaren gezien hoe deze club een grote speler geworden is in het Europese voetbal. Nu kan ik meewerken aan dat project. Ik ben naar hier gekomen om te winnen. We zullen hier nog heel mooie momenten beleven."