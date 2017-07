Tielemans voelt zich in zijn sas in Monaco: "Leuk om weer op het veld te staan"

tielemansofficial "Beter doen dan Scifo wordt moeilijk." "Beter doen dan Scifo wordt moeilijk."

Youri Tielemans trainde een week geleden voor het eerst met AS Monaco. Hij ging ook al mee op stage naar Oostenrijk. "Alles verloopt prima. We werken erg hard." De Rode Duivel verzamelde ook zijn eerste minuten in een oefenmatch. "Ik was rustig aan de bal. Die matchen zijn goed voor mijn ritme en techniek. Het is altijd leuk om weer op het veld te staan, zeker met nieuwe ploegmaats."