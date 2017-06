Flamboyante voorzitter van Montpellier is overleden

Louis Nicollin verzamelde zijn fortuin in het familiebedrijf Groupe Nicollin, een van de bekendste afvalverwerkingsbedrijven van Frankrijk. Op zijn 31e werd hij al voorzitter van Montpellier, dat toen nog in de 2e klasse actief was.

In zijn lange regeerperiode kende de bescheiden club twee hoogtepunten. In 1990 won het de beker in een ploeg die onder meer Blanc, Cantona en Valderrama als sterren had. In 2012 werd Montpellier onverhoopt kampioen, mede dankzij de vele doelpunten van Giroud.