Beul van Lyon wordt door Chelsea verkocht aan... Lyon

Bertrand Traoré kon bij Chelsea nooit doorbreken. De spits werd door Chelsea in 2010 weggeplukt bij de jeugd van Auxerre, maar ging de voorbije seizoenen aan de slag in de Eredivisie.

Na twee seizoenen bij Vitesse droeg Traoré afgelopen seizoen het shirt van Ajax. Met Ajax schopte Traoré het tot in de finale van de Europa League, maar daarin was Manchester United te sterk.

In de halve finales had Ajax Lyon uitgeschakeld. In een heenwedstrijd om duimen en vingers bij af te likken was Traoré één van de uitblinkers: hij scoorde toen twee keer in de 4-1-zege tegen zijn toekomstige werkgever. Lyon betaalde 10 miljoen euro aan Chelsea voor Traoré.