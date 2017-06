Nice is blij: "Super Mario Balotelli blijft volgend seizoen bij ons"

Balotelli kwam bij Nice weer tot scoren, wat bij Milan en Liverpool niet lukte. Balotelli kwam bij Nice weer tot scoren, wat bij Milan en Liverpool niet lukte.

Mario Balotelli blijft bij Nice in de Ligue 1 voetballen. De Italiaan kwam na mindere periodes bij Liverpool en Milan weer aan de oppervlakte in Frankrijk en loodste Nice naar de 3e plaats. Hij scoorde 17 keer in 28 wedstrijden en dat had de interesse van verschillende kapers getoond.