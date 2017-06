Tielemans krijgt gezelschap van jonge Barcelona-spits in Monaco

De Spaanse jeugdinternational kreeg zijn opleiding bij Barcelona. De 18-jarige spits schitterde in de voorbije Youth League nog met 8 goals in 8 matchen.

Nu trekt hij naar Monaco. Hij sluit meteen aan bij de groep. "Ik heb met deze transfer gekozen voor een nieuwe etappe in mijn carrière", vertelt hij op de site van zijn nieuwe club.

"Ik heb bij de jeugd van Barcelona heel veel geleerd. Monaco is de ideale ploeg om mijn ontwikkeling voort te zetten. Ik voel me klaar om het shirt van een van de grootste clubs in Europa aan te trekken."

Bij Monaco wordt Mboula een ploegmaat van Youri Tielemans en Soualiho Meïté.