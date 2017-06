Nantes wil Ranieri, maar zijn leeftijd kan een contract in de weg staan

Gaat Ranieri in de Ligue 1 aan de slag? Gaat Ranieri in de Ligue 1 aan de slag?

FC Nantes is in zijn zoektocht naar een opvolger voor Sergio Conceiçao uitgekomen bij Claudio Ranieri. Voor de 65-jarige coach ligt een contract van twee jaar klaar, maar een bizarre regel van de Franse Voetballiga kan roet in het eten gooien.