"Meunier was dit seizoen de beste transfer van PSG"

"De prestaties van Thomas Meunier hebben PSG in een moeilijk seizoen veel voldoening geschonken", analyseert Arnaud Hermant. "Hij is zeker de beste transfer geweest."

"Meunier was niet te duur. Hij heeft slechts 7 miljoen euro gekost en werd als doublure van Serge Aurier gehaald. Maar hij is Aurier in de hiërarchie op rechtsachter voorbijgestoken."

Meunier trok volgens de PSG-watcher meer dan zijn streng, maar de L'Equipe-journalist ziet ook werkpunten. "Op defensief vlak toonde hij soms enkele zwakheden, vooral op tactisch vlak."

"Het is een omgevormde aanvaller, die nog niet de finesse van een verdediger heeft. Maar hij is wel zeer goed op de tegenaanvallen. Meunier levert veel voorzetten af en scoort ook af en toe."