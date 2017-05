Grote beroering in Nantes: Conceiçao tekent bij, maar wil ineens naar Porto

Conceiçao wil vertrekken om familiale redenen en omdat Porto de club van zijn hart is. Dat telefoontje heeft me verrast. Ik ben triest en ontgoocheld. We hebben zes maanden prima samengewerkt en dan gebeurt dit.

In Nantes zijn ze lyrisch over de kwaliteiten van de Portugees en lieten ze hem meteen een nieuw contract ondertekenen, tot 2020.

Maar nu het nieuws over een mogelijk vertrek naar Porto steeds hardnekkiger wordt, staat de Franse club op haar achterste poten.

Middenvelder Amine Harit twitterde gisteren het woordje "choqué" met twee verbaasde gezichtjes erbij toen hij het nieuws over zijn coach vernam.

"Conceiçao heeft gisteren met mijn zoon gebeld", zegt Nantes-voorzitter Kita. "Hij heeft gezegd dat hij wil vertrekken om familiale redenen en omdat Porto de club van zijn hart is."

"Dat telefoontje heeft me verrast. Ik ben triest en ontgoocheld. We hebben zes maanden prima samengewerkt en dan gebeurt dit. We hebben spelers overtuigd om te blijven en de staf naar zijn wensen gevormd."

"Ik vind dit heel vreemd. Ik neem dit Porto kwalijk. De Portugezen trekken achter onze rug aan onze trainer. Er wordt dikwijls gesproken over een gebrek aan respect in de politiek, maar in het voetbal kunnen sommigen er ook wat van."