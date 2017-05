Het is officieel: Youri Tielemans voetbalt in Monaco

De komende jaren draagt Youri Tielemans een rood-wit shirt. De komende jaren draagt Youri Tielemans een rood-wit shirt.

De deal is rond: Youri Tielemans (20) mag zich vanaf nu speler van AS Monaco noemen. Hij heeft een contract van 5 jaar getekend in het prinsdom. Anderlecht zou 23 miljoen krijgen voor de transfer. "Yannick Carrasco heeft me veel over Monaco verteld", legt Tielemans uit.