Ongelooflijke ontknoping in Franse tweede klasse: Amiens promoveert na goal in laatste seconde

Op de laatste speeldag van de Ligue 2 maakten nog zes ploegen kans op de eerste twee plaatsen, die recht geven op rechtstreekse promotie naar de Franse eerste klasse.

Straatsburg, met de jonge Belg Baptiste Guillaume 75 minuten tussen de lijnen, won met 2-1 van Bourg en Bresse en werd zo kampioen.

De strijd voor de tweede plaats was veel spannender. Met een 1-1-stand tegen Reims leek het voor Amiens niet te gaan lukken om te promoveren, maar dat was buiten Emmanuel Bourgaud gerekend. Hij scoorde in de 96e minuut de 1-2. Door die goal sprong Amiens in het klassement van de zesde naar de tweede plaats. Amiens mag zo voor het eerst in zijn geschiedenis in de Ligue 1 spelen.

Troyes eindigde op de derde plaats in Ligue 2 dankzij een goal in de 88e minuut en speelt barrages tegen de nummer 18 uit de Ligue 1. Die is nog niet bekend.

Leuk weetje: kersvers Frans president Emmanuel Macron is geboren in Amiens en speelde zelfs voor de miniemen van de club. Hij is geen supporter van Amiens, wel van Marseille.