Franse competitie herleeft: "Niet alleen PSG zal volgend seizoen met veel middelen strijden"

"Dat Monaco dit seizoen zo dominant zou zijn, had niemand verwacht. Maar hun titel is wel helemaal verdiend", zegt Geffray. "Belangrijk was dat ze met Sidibé, Mendy en Glik een nieuwe verdediging hebben gebouwd."

"Voeg daarbij alle jonge spelers die zijn ontploft en de terugkeer van Falcao, een naam waarvoor tegenstanders nog altijd angst hebben, en je begrijpt dat de ploeg op de juiste manier in elkaar is gevallen. Monaco heeft 19 keer drie goals of meer gemaakt. Dat is straf."

"Bovendien is het geloof bij Monaco doorheen het seizoen ook toegenomen. Volgens mij heeft de zege tegen PSG op de derde speeldag voor de klik gezorgd."

"Daartegenover staat het onregelmatige seizoen van PSG. Vooral voor de winterstop hebben de Parijzenaars het laten liggen. Na december heeft PSG 50 punten op 57 gehaald."

"In 2017 verloor de ploeg maar twee keer, maar dat waren wel cruciale nederlagen: tegen Barcelona in de Champions League en tegen Nice in de competitie. Telkens speelde PSG zonder zelfvertrouwen. Dat is een teken dat er iets scheelt."